Культура

Уцелевший при пожаре экспонат из усадьбы Римского-Корсакова спасли реставраторы

Реставрацию клавира оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» закончили в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Издание, которое удалось спасти во время пожара в деревне Любенск Плюсского района, сразу же доставили в главное здание музея в Пскове, где реставраторы констатировали сложное состояние фондового предмета.

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Музейщики потратили в общей сложности три месяца на восстановление уникального клавира с дарственной надписью Николая Римского-Корсакова. Каждый лист издания был обеспылен, в нужных местах укреплен, восстановлены утраты. Потом все листы были заново сшиты и переплетены в восстановленную обложку. В таком виде клавир уже можно экспонировать, что подтвердил реставрационный совет, принявший работу специалистов.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова напомнила, что клавир поступил в фонды музея в 1988 году, когда в Любенске собиралась экспозиция. Издание было сохранено Натальей Токмачевой, правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг, а сама передача клавира проходила через Татьяну Римскую-Корсакову, внучку композитора по линии младшего сына Владимира.

«Особенность этого клавира в том, что на нем есть драгоценная авторская надпись, начертанная рукой композитора. И переоценить значение этой вещи для коллекции музея просто невозможно. Помимо того, что это мемориальный предмет, это еще и замечательное библиографическое издание, украшенное иллюстрациями замечательного художника Ивана Билибина. И мы испытываем настоящее чувство гордости, что эта реликвия спасена», - подчеркнула Светлана Мельникова.

На прошедшем реставрационном совете в реставрацию было передано еще несколько экспонатов из музея-усадьбы Римского-Корсакова «Любенск». Речь идет о четырех предметах из ткани, среди которых есть вышивка, выполненная руками младшей дочери композитора Надежды Николаевны, и бархатная скатерть. Работы по реставрации будет выполнять специалист, который совсем недавно стал работать в музее-заповеднике.

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Напомним, мемориальный музей-усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорел в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.