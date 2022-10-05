Культура

«Псковичи перекурили москвичей»: археологи сравнили свои находки со столичными

Более тысячи фрагментов курительных голландских трубок обнаружили в археологическом раскопе у Поганкиных палат в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

«Псковичи перекурили москвичей! На фоне сенсационной новости о находках 20 курительных трубок в Москве мы хотим ответить столице! Вот один пример массовых индивидуальных находок - скопление курительных голландских трубок из археологического раскопа у Палат Поганкина в 2019 году», - рассказали археологи.

Как уточнили специалисты, этот тип археологической находки очень характерен для культурного слоя XVIII века и представлен в большом количестве практически на любом псковском раскопе, где изучается данный период.

Ранее археологи рассказали о найденной накладке в виде льва на печорских раскопках.