Культура

Светлана Мельникова: Этнография формирует в человеке понимание, что он - россиянин

Проведение «Большого этнографического диктанта» в Пскове очень близкая тема для генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, так как музей активно работает с этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Кроме того, сегодня создается выставка, посвящённая этой теме.

«Диктант будет проходить в нашем филиале в Печорах, и мы имеем самое прямое отношение к этой истории. Я очень высоко ценю эту инициативу, потому что, мне кажется, этнографический диктант поднимет интерес к такой непростой теме, как этнография. Насколько я знаю, это очень часто воспринимается как наука, к которой мы не имеем никакого отношения, на самом деле это совершенно не так», - рассказала Светлана Мельникова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что в России живет более 190 народов, а на территории Псковской области проживает малый народ сето (214 человек). По её словам, культурное наследие проявляется через костюм, декоративно-прикладное искусство.

«Познание своих истоков, своей страны через сказания, сказки, одежду – это важно. Это формирует в человеке понимание, что он - россиянин, что он часть вот этого огромного пространства, которое мы называем Россией. Она такая многогранная, и понять её многогранность нам помогает именно этнография», - добавила генеральный директор музея.

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Напомним, в преддверии Дня народного единства в России стартовала 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие продлится до 8 ноября. Жители региона могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок.