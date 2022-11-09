Культура

Квартирник «Осенний блюз» пройдёт в Пскове 12 ноября

Квартирник «Осенний блюз» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр «Барада» Петров, группа «EnclavE», Алексей Дац, Сергей Никандров и команда Псковского рок-клуба готовят множество сюрпризов. Зрители смогут не только насладиться творчеством, но и вживую пообщаться с музыкантами и поэтами.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

«Наш проект стал для молодежи "точкой роста": мы провели серию мастер-классов по фото- и видеосъёмке общественных мероприятий, обучали волонтеров, а наставники проекта помогали молодым музыкантам готовить программы. Мы приглашаем жителей и гостей Пскова прийти на осенний квартирник, чтобы увидеть результаты нашей работы!» – рассказал руководитель проекта Сергей Исправников.

Начало концерта в 17:30, адрес библиотеки – Псков, улица Профсоюзная, 2. Чтобы прийти на квартирник, нужно заполнить регистрационную форму.

В 2022 году проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта Росмолодёжи командой Псковского рок-клуба совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова при поддержке молодёжной организации «Вечевой орден».