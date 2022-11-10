Культура

На следующей неделе «Михайловское» уйдёт на санитарные дни

Наступившие выходные станут последними днями нынешнего ноября, когда можно будет посетить музеи Государственного Пушкинского Заповедника.

Владимир Ветрогонский. Утро на Сороти (1999). Из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, после выходного понедельника (14 ноября), со вторника (15 ноября), все усадьбы заповедника будут закрыты для посетителей вплоть до 1 декабря. За этот период в музеях и парках планируют провести текущие ремонтно-реставрационные и санитарно-хозяйственные работы, которые невозможны в условиях непрерывного туристического потока, тем более — столь интенсивного, как в этом сезоне.

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При этом в музее понимают, что некоторое число путешественников всё же окажется в Святогорье и в эти дни. Для них в течение всего санитарного периода со среды по воскресенье будут открыты выставочные залы в музейном Научно-культурном центре, где развёрнуто сразу несколько очень богатых, с множеством действительно уникальных экспонатов, выставок. Среди них, к примеру, «Мода, престол которой в Париже…» — совместный проект пушкинского «Михайловского» и Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тарханы». Или постоянно действующая фондовая экспозиция «Из истории создания драмы «Борис Годунов», на которой представлен даже портрет самогó «правителя со скорбною душой», выполненный неизвестным художником в конце XVII столетия; многие другие интересные выставки.

Помимо того, гостей примут в Центре музейных и творческих программ в деревне Бугрово на мастер-классах в рамках программы «Народная культура». Среди занятий — «Украшение ткани старинным способом “Верховая набойка“», Прядение нити на веретене и прялке-самопряхе», «Изготовление мешочка саше (несшивным способом) с травами Пушкиногорья», проч., проч. Темы и расписание занятий в санитарные дни можно найти на официальном сайте «Михайловского», а билеты купить только в кассе Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Кроме того, всех, несмотря на санитарный месяц, 17—20 ноября ждут на показах I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Напомним, что «Михайловское» является партнёром этого интересного проекта.

В первый день декабря музей возобновит свою работу в режиме, обычном для осенне-зимнего сезона. В Михайловском, в Тригорском и в Петровском гостей будут принимать с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника, в «Пушкинской деревне» в Бугрово — кроме понедельника и вторника.