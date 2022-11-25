Место обнаружения клада серебряных монет XVI века раскрыли псковские археологи

Клад серебряных монет XVI века в Пскове нашли на раскопе на перекрёстке улиц Карла Маркса и Гоголя. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
Фото: Псковская археология / Telegram
По её словам, пока сложно определить происхождение клада. Археологи предполагают, что его появление может быть связано с периодом правления Ивана Грозного и переселением богатых семей из Пскова.
Директор Археологического центра Псковской области отметила, что чеканил эти монеты Псковский монетный двор: «Мы, даже приблизительно посмотрев, увидели, что, в основном, это Псковский монетный двор».
Закончили раскопки в пятницу, а нашли сам клад ещё на прошлой неделе. При этом руководитель раскопа принял решение сообщить о находке только сегодня, заключила Марина Кулакова.