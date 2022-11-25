Культура

Место обнаружения клада серебряных монет XVI века раскрыли псковские археологи

Клад серебряных монет XVI века в Пскове нашли на раскопе на перекрёстке улиц Карла Маркса и Гоголя. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Фото: Псковская археология / Telegram

«Нашли его на раскопе на перекрестке улиц Карла Маркса и Гоголя, за забором, там изучались слои XV-XVI веков, и в одной из построек XVI века прямо под полом был найден этот клад, монеты в кувшине», - рассказала Марина Кулакова и добавила, что в сосуде оказалось более 600 монет.

Смотрите также Клад серебряных монет XVI века нашли в центре Пскова. ФОТО

По её словам, пока сложно определить происхождение клада. Археологи предполагают, что его появление может быть связано с периодом правления Ивана Грозного и переселением богатых семей из Пскова.

Директор Археологического центра Псковской области отметила, что чеканил эти монеты Псковский монетный двор: «Мы, даже приблизительно посмотрев, увидели, что, в основном, это Псковский монетный двор».

Закончили раскопки в пятницу, а нашли сам клад ещё на прошлой неделе. При этом руководитель раскопа принял решение сообщить о находке только сегодня, заключила Марина Кулакова.