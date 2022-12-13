Культура

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Итоги уходящего года подведет генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она расскажет, как этот год сложился для музея и его филиалов, какие яркие проекты удалось реализовать и поделится планами на следующий год.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.