Культура

Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове заработала свыше миллиона рублей

Выставка Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений» с момента открытия заработала 1 млн 200 тысяч рублей. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выставка "Клады великих потрясений" открылась 25 октября. 1 млн 200 тысяч рублей – это две более-менее хорошие витрины. Мы должны зарабатывать. Я была бы самым счастливым человеком, если бы мы открыли двери музея абсолютно бесплатно и не задумывались о том, как обустроить две тысячи квадратных метров Поганкиных палат», – сказала она.

Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» открылась в отреставрированных Поганкиных палатах 25 октября. Она представляет часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Посетители могут узнать об уникальности найденного клада, бесценных предметах, которые были обнаружены в ходе раскопок, личности хозяина клада – Александра Хвоинского, а также прикоснуться к истории обнаружения и реставрации клада.