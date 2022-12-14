Культура

Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем

Музеефикацию Псковского кремля прокомментировала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Прежде всего, должна быть комплексная реставрация. По приблизительным старым подсчетам, а сейчас идут изменения ценовой политики, материалы дорожают, цифры исчисляются миллиардами. По изменению облика, музеефикации Кремля делаем всё, что можем. Наши посетители, наверное, должны обратить внимание, что появился новый обустроенный вход со стороны Северных ворот. И музей должен думать об антитеррористической безопасности. Надо такой вход, который мог бы защитить наших посетителей. Сделана хорошая проходная система Северного входа. Закуплены новые рамки безопасности. Сейчас устанавливается новая проходная система на Святых вратах. Уже сделан комплексный проект навигации по территории Кремля. Надеюсь, что он порадует наших посетителей», – рассказала Светлана Мельникова.

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Выставками будут насыщать и пространство Приказных палат. «Раньше – это были служебные помещения, и нашим сотрудникам пришлось сжаться, сесть в маленькие помещения, чтобы освободить пространство для выставок. Музеефицировать новые башни после того, как будут проведены реставрационные работы... Это очень дорогостоящие работы», – заметила она.

Директор учреждения также обратила внимание на ситуацию с Власьевской башней.

«История с Власьевской башней в Псковском кремле меня сильно напрягает. Согласно законодательству, памятник должен находиться в одних руках. То, что часть башни – музей, а часть – ресторан, не укладывается ни в какие понятия и логику. Кроме того, ставит перед Псковским музеем неразрешимые проблемы. Мы даже не можем заказать проект комплексной реставрации башни. Но вы знаете, в 1990-е годы договора (аренды – ред.) заключались разным образом. Рано или поздно, придется навести с этим порядок», – заключила Светлана Мельникова.