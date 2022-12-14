О будущих выездных проектах Псковского музея-заповедника рассказала Светлана Мельникова

О будущих выездных проектах Псковского музея-заповедника рассказала генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Директор музея рассказала о запланированных на будущий год выездных проектах. «Один из них связан с нашим художественным собранием – это русский Ван Гог – Аникеенок. Выставка будет организована в Доме ученых, в Москве. Я надеюсь, что это станет событием. Часть этой коллекции в свое время была передана из Гатчины музею-заповеднику. Будет интересная выставка в Доме русского зарубежья, посвященная художнику Климову. Этот человек эмигрировал, у него очень непростая судьба. Знают ли псковичи что в Псковском кремле они видят Троицу, мозаику, и эта работа Климова?» – заметила она.
Светлана Мельникова добавила, что музей также будет принимать выставки, а самым главным для учреждения остается организация выставки безопасным путем.