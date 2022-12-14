Культура

О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала Светлана Мельникова

О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается времени переноса. Совсем недавно, пару недель назад, я была на совещании в комитете по охране объектов культурного наследия, когда решались детали проектирования. Есть определенные вопросы: что финансируется в рамках проекта, что нет, есть желание музея-заповедника. Условно говоря, добавить какие-то объекты, чтобы легче было организовывать экскурсионный процесс. Сейчас консенсус найден. Понятно, какого рода проект появится. Занимаются этим "Артруст". И я полагаю, что в конце года проект уже будет защищен», – уточнила Светлана Мельникова.

По словам директора музея, АНО «Возрождение» будет заниматься реализацией этого проекта.

Светлана Мельникова также прокомментировала организацию экскурсий в часовню.

«Это непростая история, она (часовня – ред.) крошечная. Туда можно входить, но по два-три человека. А учитывая тот факт, что у нас там стоит сегодня оборудование, чтобы поддержать температуру, влажность в часовне, значит, нужно понимать, что надо сделать резервное оборудование под часовней. Только тогда мы какое-то пространство освободим, чтобы можно было часовню посещать. В идеале хотелось второй частью спроектировать естественное продолжение холма, на котором будет стоять часовня. Где было бы некоторое экспозиционное пространство, которое даст возможность познакомиться с историей Анастасиевской часовни, и по очереди ее посмотреть. Это что-то похожее на историю часовни Джотто в Падуе», – объяснила гостья студии.