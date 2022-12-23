Культура

Новогодние ели нарядили в «Михайловском»

В христианском мире 24 декабря считают днём украшения новогодней ели. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на сцене музейного театрально-концертного зала уже установили и украсили главный символ Нового года.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Именно вокруг этой ели уже завтра развернутся события новогоднего представления для детей — спектакля, который будет дан в музее силами актёров народного театра из Новоржева.

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Здесь же, в Научно-культурном центре музея, есть и ещё два новогодних дерева, правда они искусственные, добавили в заповеднике. Украшены и интерьеры помещений, где будут встречать гостей детского праздника.

Живую ель нарядили и в центральной усадьбе Пушкинского заповедника — на площадке перед домом-музеем поэта.

Напомним, что к Новому году и Рождеству Христову в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили большую программу, где выбрать что-нибудь интересное для себя сможет каждый житель или гость Святогорья.

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При этом часть новогодних билетов в «Михайловском» можно будет оплатить Пушкинской картой.