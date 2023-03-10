Конкурс тематических видеороликов организуют в Печорах в рамках празднования 550-летия

Два творческих конкурса проведут в Печорах в рамках празднования 550-летия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.
Фото: администрация городского поселения «Печоры»
Работы представлены в районном центре культуры. Жители Печор могут проголосовать за понравившийся вариант до 12 марта, затем администрация города подведёт итоги. Автор эскиза, который победит в конкурсе, получит 100 тысяч рублей, второе место – 70 тысяч, третье – 50 тысяч.
В группе администрации городского поселения «Печоры» в социальной сети «ВКонтакте» можно ознакомиться с эскизами.
Михаил Ведерников уточнил, что сейчас ведется подготовка конкурса тематических видеороликов. Будет предусмотрен призовой фонд, а ролики победителей будут транслироваться в рамках праздника.
«В настоящий момент разрабатывается положение конкурса, на следующей неделе отдельно о нём сообщу. Уверен, у нас много талантливых людей, которые могут по-своему раскрыть красоту и историческую значимость Печор и Печорского монастыря. Поэтому будем ждать ваши заявки – а на выходных можете начинать продумывать свои идеи», - добавил он.