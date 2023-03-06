Общество

В конкурсе на лучший эскиз въездного знака в Печоры участвуют 16 проектов

В Псковской области завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака при въезде в город Печоры. Установка стелы планируется в рамках подготовки к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

За победу в конкурсе поборются 16 участников. Это дизайнеры и архитекторы, а также творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени. Их конкурсные работы можно увидеть и оценить в Печорском районном центре культуры. Экспозиция продлится с 6 по 12 марта, после чего будут подведены итоги конкурса.

Призовой фонд конкурса составляет 220 тысяч рублей: 100 тысяч рублей - за первое место, 70 тысяч рублей - за второе и 50 тысяч рублей - за третье.

Смотрите также Знак свыше

В Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.