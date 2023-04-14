Культура

Научную конференцию по археологии и истории Пскова открыли в областном центре

Научную конференцию «Археология и история Пскова и Псковской земли» открыли в Пскове сегодня, 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Первое заседание было организовано Институтом археологии АН СССР и Псковским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

«Особенность сегодняшней встречи в том, что это не просто археологический семинар. Это сплетение самых разных специалистов, людей самых разных ветвей наук», — выступила на открытии генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Отличительной чертой конференции в 2023 году является междисциплинарный характер: помимо археологов и историков на конференции выступят с докладами искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, учёные естественнонаучного профиля.

«Данное мероприятие призвано не только стать площадкой для обмена мнениями специалистов, но и популяризировать историю и археологию Пскова и Псковской области, а также развить из туристический потенциал», - заметил первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.

Археологическая конференция является одним из центров популяризации знаний об археологии и истории России в регионе и на прилегающих территориях.

В этом году в семинаре исследователи из России и Белоруссии представят 61 доклад, 5 из которых будут доступны по прямой трансляции. Все материалы семинара публикуются в одноименном сборнике.

Организаторами конференции являются институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей-заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.