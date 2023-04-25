Культура

Группа «Площадь Восстания» станет хедлайнером фестиваля «Добрый рок» под Псковом

Группа «Площадь Восстания» выступит в качестве одного из хедлайнеров на XI Международном фестивале живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится под Псковом с 7 по 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«В 2023 году группа "Площадь Восстания" празднует свое 15-летие грандиозными шоу по родным городам и лучшим фестивалям России. Синтез стилей от провокационного панк-рока до танцевальной электроники, откровенная лирика на разрыв, но главное, конечно атмосфера, душевная и чисто петербургская», - отметил Андрей Семенов.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.