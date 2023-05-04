Культура

Игорь Бутман и его оркестр выступят в «Михайловском»

Одним из хедлайнеров Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» станет саксофонист Игорь Бутман. Об этом музей сообщает в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на официальную страницу предстоящего праздника.

По планам организаторов «Дней…», московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит на Поэтической поляне близ сельца Михайловского в составе Пушкинского заповедника 3 июня.

Устроители праздничного концерта напоминают, что за годы своего существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. Только за прошедшие пять лет оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Биг-бэнд Игоря Бутмана демонстрирует мастерское владение языком современного оркестрового джаза, наследуя традиции пост-боповых биг-бэндов Диззи Гиллеспи.