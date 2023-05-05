Культура

Домик стрельца в Печорах отсканировали с помощью лазерного сканера

Домик стрельца в Печорах отсканировали археологи с помощью лазерного сканера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

«Закончили первый шурф у церкви Сорока мучеников в Печорах (Псковская область) и, благодаря прирезке, раскрыли на полную ширину уличное деревянное замощение XVII-XVIII веков практически в самом центре слободы, существовавшей у стен Псково-Печорского монастыря», - рассказали археологи.

Во втором шурфе на Соборной площади, у центрального входа в монастырь, археологи вышли на древнейшие слои. Пока самые ранние находки – середины XVII века.

И с помощью лазерного сканера FARO Focus отсканировали Дом стрельца, жилой деревянный дом начала XVIII века – ровесник деревянных мостовых, которые открывают в раскопе у церкви Сорока мучеников.