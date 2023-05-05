Культура

Десять «синих» билетов на фестиваль «Добрый рок» под Псковом разыграют 30 мая

Десять «синих» билетов на международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится под Псковом с 7 по 9 июля, организаторы разыграют 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Синие» билеты дают возможность посетить все три дня фестиваля, пользоваться автостоянкой на площадке, палаточным местом и прочими благами фестиваля «Добрый рок».

«В программе фестиваля более 35 групп со всех уголков России, а так же стран ближнего зарубежья. Имена многих вы хорошо знаете по выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и ТВ», - отметили организаторы.

Для участия в розыгрыше необходимо:

состоять в группе «Добрый рок» в социальной сети «ВКонтакте»,

закрепить репост розыгрыша к себе на открытую стену до 30 мая.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.