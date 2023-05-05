Культура

Старые захоронения обнаружили на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове

Новые находки сделали археологи в ходе раскопок на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове. В частности, специалисты выявили старые захоронения, сообщает Telegram-канал «АСМ Групп» «Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АСМ Групп» «Комплексные архитектурные и реставрационные проекты»

«Все новые и ежедневные открытия дарит нам каждый день археологических работ на территории обьекта культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила с колокольней" в центре Пскова. Специалисты совместно с псковкими археологами выявили старые захоронения на территории храма», - отметили специалисты.

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца XIV века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму - «с Городца». Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год. На этой плите также содержатся сведения об ремонтах и последующих освящениях церкви в 1613 и 1696 годах.

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Церковь находится по адресу: Псков, улица Советская, 18.

В настоящее время на территории церкви проводят археологические работы.