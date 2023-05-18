Археологические раскопки проходят в Порховской крепости

Археологические раскопки проходят на территории ансамбля Порховской крепости - объекта культурного наследия федерального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Порховском краеведческом музее.
Фото: Порховский краеведческий музей
«В Порховской крепости продолжаются археологические раскопки. После завершения работ в музее будет организована выставка из найденных предметов», - рассказали в музее.
Ранее министерство культуры РФ заказало проведение реставрационных работ на объекте. Работы планировали завершить до 28 марта 2025 года.
Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных блокпостов, одним из которых стал Порхов.
Первые укрепления были дерево-земляные, в 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости из местного плитняка построили новую – каменную с четырьмя башнями. Толщина ее стен составляла от 1,4 до 2 метров, высота – около 7 метров. 15-17-метровые башни имели от 4 до 6 боевых ярусов с деревянными перекрытиями. Все строительные работы были выполнены в один сезон.