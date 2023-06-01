Культура

Опубликовано расписание выступлений на фестивале «Добрый рок 2023»

Опубликовано расписание выступлений рок-групп на Международном фестивале живой музыки «Добрый рок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Он уточнил, что более точное расписание по блокам появится к 10 июня.

Гостей фестиваля призвали внимательно ознакомиться с временем работы контрольно-кассовой площадки, зоны развлечений, фудкортов.

«Очень просим прибывать на место проведения фестиваля к открытию ККП, ночью пропускать никого не будем. Работа интерактивных площадок указана, но и на усмотрение их организаторов. Фудкорты строго по расписанию, торговля на усмотрение», - отметил организатор.

Для тех, кто едет в палаточный лагерь, среди торговых рядов появится точка с туристическим оборудованием. «Но лучше все по максимуму взять с собой», - посоветовал организатор.

Также прорабатывается вопрос организации микроавтобусов от торгового центра «Империал» (Псков, улица Коммунальная, 41).

В 400-700 метрах от площадки фестиваля находятся магазины всех известных торговых сетей, продукты и воду везти с собой не стоит, продолжили организаторы.

В группе фестиваля есть обсуждения по проезду до точки размещения, по бесплатному входу себе и другу/родственнику

для фотовидеографов, стримеров и блогеров, для тех, кто едет на фестиваль на велосипедах. Правила поведения на фестивале опубликованы по ссылке.

Купить билеты можно по ссылке. Дети до 12 лет смогут воспользоваться бесплатным проходом при наличии билетов у родителей.