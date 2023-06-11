Клуб фаер-шоу Fox Fire выступит на фестивале «Хельга»

Выступление клуба фаер-шоу Fox Fire состоится на фестивале «Хельга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: Fox Fire
Гости фестиваля исторической реконструкции «Хельга» смогут увидеть выступление клуба фаер-шоу Fox Fire.
«Артисты создадут невероятную атмосферу загадочности и магии. Зрителей ждут яркие огненные кольца, вихри и фейерверки, которые наверняка заставят забыть о реальности на несколько минут», - отметили организаторы.
Фестиваль состоится 8-9 июля в посёлки Выбуты Псковского района.
Возраст 6+
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