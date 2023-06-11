Культура

Клуб фаер-шоу Fox Fire выступит на фестивале «Хельга»

Выступление клуба фаер-шоу Fox Fire состоится на фестивале «Хельга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Fox Fire

Гости фестиваля исторической реконструкции «Хельга» смогут увидеть выступление клуба фаер-шоу Fox Fire.

«Артисты создадут невероятную атмосферу загадочности и магии. Зрителей ждут яркие огненные кольца, вихри и фейерверки, которые наверняка заставят забыть о реальности на несколько минут», - отметили организаторы.

Фестиваль состоится 8-9 июля в посёлки Выбуты Псковского района.

Возраст 6+

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей