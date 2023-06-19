Культура

Подняться на воздушном шаре смогут гости псковского фестиваля «Добрый рок 2023»

Подняться на воздушном шаре смогут гости XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлено Андреем Семеновым

«Подъемы над площадкой фестиваля на воздушном шаре! Это здорово! Таких фото и видео вы больше нигде не сделаете!» - подчеркнул Андрей Семенов.

Он уточнил, что подъемы будут организованы при условии благоприятной погоды. Безопасность этого развлечения гарантирует команда профессионалов из Великих Лук. Стоимость: 1 500 рублей взрослый билет, 1 000 рублей - детский (дети с 6-ти до 12 лет, до 40 кг, выше 120 см, только в сопровождении родителей).

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»