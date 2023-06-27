Акция по сбору пластиковых крышек будет действовать на фестивале «Добрый рок» под Псковом

Акция «Крышечки для Добреи» будет действовать на XI Международном фестивале живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Изображение здесь и далее: ДЦА «Добрея»
«На площадках проведения фестиваля мы всегда поддерживаем чистоту и порядок. В этот раз решили совместить приятное с полезным, поэтому поддержим акцию "Крышечки для Добреи"», – отметил он.
«Добрея» – это центр доступной абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Пскове.
На фестивале «Добрый рок» будет организована площадка, куда можно будет принести и сдать пластиковые крышки. Будет вестись прием только чистых крышек с маркировками: PE, PE-HD02, HDPE2, PE-LD04, LDPE4, Tetra Pak, BERICAP, а также крышки от напитков в бутылках от «Имунеле», колечки и ручки от бутылок, крышки и язычки от растительного масла, круглые крышки от всех напитков в упаковке «Тетрапак», от витаминов, жидких продуктов, от пластилина PLAY-DOH, гибкие крышки от жестяных банок.
Участникам акции следует удалить вкладыши, картон, фольгу, жир и другие загрязнения с крышек.
Крышки сортируются по цветам.
Все вырученные средства будут зачислены на официальный счет АНО ЦДА «Добрея» и распределятся между подопечными.
«Вы можете начать собирать крышечки уже сейчас и принести их на площадку проведения фестиваля», – добавил Андрей Семенов.
Также всю пластиковую тару на фестивале планируют собирать отдельно, а вырученные средства после сдачи пластика также перечислят в фонд.
Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.
«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).
Возрастная категория 16+
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»