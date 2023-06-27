Культура

Акция по сбору пластиковых крышек будет действовать на фестивале «Добрый рок» под Псковом

Акция «Крышечки для Добреи» будет действовать на XI Международном фестивале живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Изображение здесь и далее: ДЦА «Добрея»

«На площадках проведения фестиваля мы всегда поддерживаем чистоту и порядок. В этот раз решили совместить приятное с полезным, поэтому поддержим акцию "Крышечки для Добреи"», – отметил он.

«Добрея» – это центр доступной абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Пскове.

На фестивале «Добрый рок» будет организована площадка, куда можно будет принести и сдать пластиковые крышки. Будет вестись прием только чистых крышек с маркировками: PE, PE-HD02, HDPE2, PE-LD04, LDPE4, Tetra Pak, BERICAP, а также крышки от напитков в бутылках от «Имунеле», колечки и ручки от бутылок, крышки и язычки от растительного масла, круглые крышки от всех напитков в упаковке «Тетрапак», от витаминов, жидких продуктов, от пластилина PLAY-DOH, гибкие крышки от жестяных банок.

Участникам акции следует удалить вкладыши, картон, фольгу, жир и другие загрязнения с крышек.

Крышки сортируются по цветам.

Все вырученные средства будут зачислены на официальный счет АНО ЦДА «Добрея» и распределятся между подопечными.

«Вы можете начать собирать крышечки уже сейчас и принести их на площадку проведения фестиваля», – добавил Андрей Семенов.

Также всю пластиковую тару на фестивале планируют собирать отдельно, а вырученные средства после сдачи пластика также перечислят в фонд.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»