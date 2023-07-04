Стала известна программа выступлений на фестивале  «Добрый рок» под Псковом

Стала известна программа выступлений рок-групп на XI Международном фестивале живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
7 июля
- ФолкМикс 16:30 - 17:00
- Звонтья 17:10 - 17:40
- Ножницы 17:50 - 18:20
- V.V.andBand 18:30 - 19:00
- Группа Ё 19:10 - 19:40
- Вектор G 19:50 - 20:20
- ДОНЭРА 20:30 -21:00
- ГАРДАРИКА 21:10-21:45
- Бригадный подряд 21:50 -22:40
- Вера Ника 22:50-23:20
8 июля
- ЛимитА 13:00 - 13:25
- ЗАЖИВО 13:30 - 13:55
- Violet Siren 14:00 - 14:25
- БАЙКАЛОВА 14:30 - 14:55
- 18PLUS 15:00 - 15:25
- Старый Лис 15:30 - 15:55
- WEIN (Вена) 16:00 - 16:25
- Электропартизаны 16:30 - 17:00
- Северо Zапад 17:05 - 17:35
- Z-TRAKTORZ 17:40 - 18:10
- РАДИОПОМЕХИ 18:15 -18:45
- 7 ОТЛИЧИЙ 18:50 - 19:20
- РОК ШТАТ 19:25 - 19:55
- Площадь Восстания 20:00 - 20:40
- Скворцы Степанова 20:45 - 21:25
- Д.М.Ц. 21:30 - 22:10
- ZNAKI 22:15 - 23:00
9 июля
- ПеРаМо 13:00 - 13:30
- Случайный порядок 13:35 - 14:05
- Портал 14:10 - 14:40
- OSPV 14:45 - 15:15
- КОТИК ДЖЕЙМS 15:20 - 15:50
- PERFECT LIFE 15:55 - 16:25
- Bit Paranoid 16:30 - 17:00
- ENDLESS MOTION 17:05 - 17:35
- Пропилли Пропеллер 17:40 - 18:10
- REWARD 18:15 -18:45
- TaTTooIN 18:50 - 19:25
- SELLOUT 19:30 - 20:10
- Тролль Гнет Ель 20:20 - 21:00
Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.
Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.
«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).
Возрастная категория 16+
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»