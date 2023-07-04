Культура

Стала известна программа выступлений на фестивале «Добрый рок» под Псковом

Стала известна программа выступлений рок-групп на XI Международном фестивале живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

7 июля

ФолкМикс 16:30 - 17:00

Звонтья 17:10 - 17:40

Ножницы 17:50 - 18:20

V.V.andBand 18:30 - 19:00

Группа Ё 19:10 - 19:40

Вектор G 19:50 - 20:20

ДОНЭРА 20:30 -21:00

ГАРДАРИКА 21:10-21:45

Бригадный подряд 21:50 -22:40

Вера Ника 22:50-23:20

8 июля

ЛимитА 13:00 - 13:25

ЗАЖИВО 13:30 - 13:55

Violet Siren 14:00 - 14:25

БАЙКАЛОВА 14:30 - 14:55

18PLUS 15:00 - 15:25

Старый Лис 15:30 - 15:55

WEIN (Вена) 16:00 - 16:25

Электропартизаны 16:30 - 17:00

Северо Zапад 17:05 - 17:35

Z-TRAKTORZ 17:40 - 18:10

РАДИОПОМЕХИ 18:15 -18:45

7 ОТЛИЧИЙ 18:50 - 19:20

РОК ШТАТ 19:25 - 19:55

Площадь Восстания 20:00 - 20:40

Скворцы Степанова 20:45 - 21:25

Д.М.Ц. 21:30 - 22:10

ZNAKI 22:15 - 23:00

9 июля

ПеРаМо 13:00 - 13:30

Случайный порядок 13:35 - 14:05

Портал 14:10 - 14:40

OSPV 14:45 - 15:15

КОТИК ДЖЕЙМS 15:20 - 15:50

PERFECT LIFE 15:55 - 16:25

Bit Paranoid 16:30 - 17:00

ENDLESS MOTION 17:05 - 17:35

Пропилли Пропеллер 17:40 - 18:10

REWARD 18:15 -18:45

TaTTooIN 18:50 - 19:25

SELLOUT 19:30 - 20:10

Тролль Гнет Ель 20:20 - 21:00

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»