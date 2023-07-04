Культура

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит под Псковом. Программа

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга — 2023» проходит в деревне Выбуты Псковского района с 8 по 9 июля.

В программе мероприятий показательные выступления реконструкторов, зрелищные состязания, ярмарка и работа интерактивных площадок.

На фестивале можно будет посетить:

мастер-класс «Кожевенное дело»,

мастер-класс «Плетение кольчужного полотна»,

«Лучный тир»,

мастер-класс «Средневековое фехтование» на мягких мечах,

фотозону,

мастер-класс «Чеканка монет»

Стоимость входного билета составит:

дети до 6 лет - свободный вход;

лица старше 6 лет - 300 рублей.

Организаторами выступают областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и клуб исторической реконструкции «Чертог Раса».

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Возраст 6+

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей