Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит под Псковом. Программа

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга — 2023» проходит в деревне Выбуты Псковского района с 8 по 9 июля.
В программе мероприятий показательные выступления реконструкторов, зрелищные состязания, ярмарка и работа интерактивных площадок.
На фестивале можно будет посетить:
Стоимость входного билета составит:
Организаторами выступают областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и клуб исторической реконструкции «Чертог Раса».
Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.
Возраст 6+
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей