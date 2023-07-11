Найденная на раскопках в Печорах древняя монета оказалась фальшивкой

Найденная во время раскопок в Печорах монета, которую археологи изначально приняли за потерянную монету из монисто женщины народа сето, оказалась фальшивой, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология» / Telegram
«На фото результат рентгенофлуоресцентного анализа сплава, из которого сделан этот "серебряный" рубль: в основе сплава – свинец, который соединен с сурьмой, оловом и мышьяком. Состав сплава очень точно воспроизводит цвет серебра, а отверстие в центре – обозначение фальшивки. "Серебряный" рубль оказался фальшивым, о чем стало известно еще во время его использования», - рассказали археологи.
Ранее сообщалось, что самые ранние находки этого года из Печор относятся к XVIII веку.