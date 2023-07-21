Культура

Площадка «Кузнечный двор» пользуется популярностью у псковичей. ФОТО

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Финском парке продолжается сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для гостей праздника работают интерактивные площадки, фотозоны, каждый может принять участие в мастер-классах. Все желающие могут приобрести сувениры на память у псковских ремесленников.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть экстремальное силовое шоу. Порховский богатырь Денис Ефимов удивит зрителей необычными и даже опасными трюками со строительными инструментами — от лопат до гаечных ключей.

Начало шоу в 16:00.