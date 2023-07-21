Культура

Молодежный вечер танцев проходит в Пскове

Молодежный вечер танцев «сТАНЦЫя» проходит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Уже сегодня мы покажем всем, что танцевать - это легко и просто. Покажем всем как танец согревает сердца, заставляет нас улыбаться и ценить каждый момент нашей жизни, как он объединяет нас и делает нас единым целым. Покажем как, объединяя нас, танец заставляет людей вокруг нас улыбаться и верить в то, что даже в самой глубокой тьме можно отыскать светоч надежды», – рассказали организаторы.

Участники мероприятия смогут исполнить множество стилей танца и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре Грамма» и «Постоянные».

Место проведения – площадка перед Троицким мостом (парк Набережной реки Псковы).