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Культура

Молодежный вечер танцев проходит в Пскове

23.07.2023 18:22|ПсковКомментариев: 0

Молодежный вечер танцев «сТАНЦЫя» проходит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Уже сегодня мы покажем всем, что танцевать - это легко и просто. Покажем всем как танец согревает сердца, заставляет нас улыбаться и ценить каждый момент нашей жизни, как он объединяет нас и делает нас единым целым. Покажем как, объединяя нас, танец заставляет людей вокруг нас улыбаться и верить в то, что даже в самой глубокой тьме можно отыскать светоч надежды», – рассказали организаторы.

 

Участники мероприятия смогут исполнить множество стилей танца и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре Грамма» и «Постоянные».

Место проведения – площадка перед Троицким мостом (парк Набережной реки Псковы).

Теги: #танцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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