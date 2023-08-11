Туристы посетили археологическую школу «Горожане-2023» в Новосокольническом районе

Автобус с туристами приезжал на летнюю полевую археологическую школу «Горожане-2023» в Новосокольнический район. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.
Он добавил, что организаторы школы получили позитивные отзывы и, возможно, продолжат такую практику в дальнейшем.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.