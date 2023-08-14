Мастер-класс по литью пуль проведут в Пскове

Мастер-класс по литью пуль проведут на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 26 августа. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.
Кроме того, проведут суличный турнир с памятными подарками и мастер-класс по литью пуль.
Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.