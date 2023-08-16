Культура

Остатки кельи обнаружили археологи при раскопках на Плехановском посаде в Пскове

Остатки кельи обнаружили археологи при раскопках на Плехановском посаде в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Археологического центра Псковской области

«Мы заканчиваем работы на самом большом раскопе лета 2023 года в Пскове - Введенском (Плехановский посад). Раскоп назван по монастырю Введения Богородицы, существовавшем на этом месте в промежутке с XV по XVIII век. Раскоп принёс очень неожиданные и интересные результаты, и один из самых важных - местоположение монастыря. По письменным источникам известно о его существовании на Новгородской дороге, за Петровскими воротами, над Псковой, но где он располагался точно, до проведения раскопок было неизвестно. Результаты раскопа сейчас обрабатываются, будем знакомить вас с ними», - говорится в сообщении.

Первой большой находкой специалисты назвали остатки, предположительно, кельи. Они представили её фотографии и результаты 3D-сканирования.