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Культура

Более полумиллиона посетителей приняли в «Михайловском»

18.09.2023 08:40|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на полдень 17 сентября Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» перевыполнил план по приёму посетителей в 2023 году.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель службы музейной экскурсионной и методической работы Елена Михайлова, в мемориальных музеях-усадьбах, в выставочных залах и на различного рода культурно-массовых мероприятиях с 1 января и по сей день уже побывало без малого 550 тысяч человек, что на 70 тысяч больше, чем за этот же период прошлого года.

Более того: эта цифра приближается к итоговому показателю прошлого года. Напомним, что с 1 января по 31 декабря 2022-го в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» побывали 585 130 человек.

Сейчас в музее отмечают очередной сезонный наплыв гостей. Традиционно в это время полюбоваться воспетой Пушкиным золотой осенью приезжают не только те, кто путешествует поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями, но и большие организованные группы школьников и студентов. Для этой категории туристов «Михайловское» предоставляет большой выбор тематических экскурсий, ориентированных на материал, расширяющий и углубляющий учебные программы по истории и литературе, а также ряд музейных занятий и мастер-классов. Ждут молодёжь и на гастрольные спектакли петербургского театра «Пушкинская школа» в период с 20 сентября по 1 октября. Многое из этого можно посетить, воспользовавшись «Пушкинской картой», особо отмечают в музее.

 

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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