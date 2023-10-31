Культура

Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия»

Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, ключевой интерактивной зоной экспозиции стенда Псковской области на выставке ВДНХ станет уменьшенная копия Варлаамовской башни, являющейся одной из знаковых башен ансамбля Псковской крепости.

Внутри башни будет расположен экран 270°, на котором будут показаны мультимедийные спектакли о княгине Ольге, Александре Невском и Петре Первом.

«Гостей стенда ждет увлекательное путешествие во времени и пространстве, где можно погрузиться в эпоху каждого из этих выдающихся правителей. Посетители смогут узнать больше о мудрости и смелости княгини Ольги, ее важной роли в формировании государства. Почувствовать настоящую силу и мужество Александра Невского, который стал символом защиты русских земель от внешних врагов. И, конечно же, увидеть историю об одном из наиболее ярких правителей России — первом императоре Петре Великом», – рассказали организаторы выставки.

Псков будет представлен в павильоне 75, зал Б, стенд Псковской области.