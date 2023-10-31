Культура

Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве

Каждый регион украсит индивидуальную елку перед Новым годом на выставке «Россия» в Москве. Об этом заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Еще одна задумка авторов - "Елки России". Это очень интересный проект, на территории ВДНХ 89 огромных елей, которые будут, помимо традиционных елочных украшений, украшены отдельно. У каждого региона будет своя елка к новогодним праздникам. Дирекцией выставки уже отобраны знаковые игрушки, они огромные, сантиметров 70, деревянные, гончарные. Они будут располагаться на этой елке. Псковская елка будет полностью отличаться от других», – рассказала Юлия Белобородова.

Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.