Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве

Каждый регион украсит индивидуальную елку перед Новым годом на выставке «Россия» в Москве. Об этом заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.