Культура

Ольга Тимофеева: Псковская область стала пилотным регионом фестиваля «На том стоим»

Псковская область стала пилотным регионом международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции фестиваля, который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы все понимаем, что российская культура – фундамент, и выбивая кирпичи из этого фундамента, рушится вся система. Допустить этого нельзя. Сегодня мы будем говорить об этом, и наши гости своими замечательными концертными программами будут поддерживать эту идеологию. Я рада, что мы являемся пилотным регионом, где задается этот фестиваль», - сказала Ольга Тимофеева.

Она поблагодарила руководителя проекта Виталия Миронова за инициацию фестиваля, а также отметила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, узнав об инициативе, сразу поддержал проведение такого мероприятия на Псковской земле, и в дальнейшем регион готов к реализации и масштабированию подобных проектов.

«Отмечу, что программа фестиваля пройдет не только в Пскове, но и на территории районов, что очень важно, поскольку не только жители областного центра смогут получить эти замечательные впечатления, поймут, что не оторваны от диалога и от других культур», - добавила глава регионального комитета по культуре.

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.