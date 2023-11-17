Культура

Руководитель проекта «На том стоим»: Псков подхватил призыв Путина не отменять культуры других стран

Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» призван не только сохранить российскую культуру, но и не отменять культуры других народов, заявил руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов на пресс-конференции фестиваля, который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Удивительные вещи происходят вокруг Пскова, на Псковской земле. Здесь присутствует какая-то особая благодать. Год назад мы задумывали фестиваль, мечтали организовать нечто подобное на Псковской земле. И кто из нас мог представить, что практически накануне нашего фестиваля будет проходить в Санкт-Петербурге международный форум по объединению культур. Вы представляете, вчера наш президент Владимир Путин обратился со словами, что мы, россияне, не будем отменять культуры других народов, мы будем поддерживать эти народы, с на следующий день Псков подхватывает этот призыв, и здесь начинается такой замечательный фестиваль», - заметил Виталий Миронов.

Он добавил, что в рамках фестиваля в регион приехали общественные деятели, деятели культуры из других стран, которые выразили солидарность с Россией и ее культурой.

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.