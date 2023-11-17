Культура

Журналист Олег Ясинский: Фестиваль «На том стоим» — это борьба за все культуры

Культура – сердце народа, и уничтожение народа начинается с уничтожения культуры, заявил советский и украинский журналист-международник Олег Ясинский на пресс-конференции международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы пытаемся всегда думать о лучшем и не реагировать на страшные вещи, которые происходят у нас на глазах. Поэтому сейчас необходимо посмотреть в лицо реальности, понять масштаб происходящего и увидеть, что идет уничтожение народов. Уничтожение народов начинается с уничтожения культуры, культура – это сердце народа. Сейчас культуру народов отменяют, США навязывает культурный фаст-фуд, и это уничтожение нашего будущего, наше физическое уничтожение», - сказал Олег Ясинский и подчеркнул, что борьба против отмены российской истории и культуры – это борьба за культуры всех народов.

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.