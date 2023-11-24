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Культура

Фестиваль анимации и литературы пройдет в Пушкинских Горах

29.11.2023 13:33|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах с 6 по 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«Молодой, но очень интересный и нужный российскому кинематографу фестиваль, в рамках которого демонстрируются мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях», – рассказали о фестивале организаторы.

В конкурсный показ фестиваля «Пушкин и…» в этом году вошли около 25 новых мультфильмов. Это новинки отечественного кино: анимационные короткометражные фильмы, снятые по литературным произведениям в 2022-2023 годах. Оценивать их будет жюри в составе режиссера-постановщика, автора большого количества известных кукольных мультфильмов Марии Муат, композитора, автора музыки к множеству мультфильмов Григория Гладкова, писателя Евгения Попова и художника-постановщика Марии Якушиной.

В рамках фестиваля, но уже вне конкурса, покажут множество мультфильмов, любимых всеми с детства. Например, в память о композиторе Геннадии Гладкове зрители на большом экране смогут снова увидеть «Бременских музыкантов» и «Малыш и Карлсон». Фильмы представит известный режиссер-постановщик Наталья Дабижа. Запланированы ретроспективные показы работ мэтров отечественной анимации – режиссера Марии Муат и художника-постановщика Нины Виноградовой.

Готовится много творческих встреч с создателями фильмов и специально приглашенными писателями. Для зрителей также пройдут тематические мастер-классы и интересные выставки на тему анимации и литературы.

«Наша аудитория – не только дети. Анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны и вдумчивым взрослым. Также наш фестиваль – профессиональная площадка для знакомства и взаимодействия между литераторами и мультипликаторами, работающими в жанре экранизации. Будем рады, если именно в Пушкиногорье будут придуманы новые проекты. Ведь это именно то место, которое многие годы вдохновляло великого Александра Сергеевича Пушкина», – добавили организаторы.

Организатор фестиваля - Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

«В прошлом году мы впервые провели фестиваль «Пушкин и…», и это событие сразу привлекло внимание зрителей и профессиональной общественности, - говорит директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. – Фестиваль оказался интересен и пушкиногорцам, и жителям близлежащих городов, и гостям Пушкинского заповедника, которые в это время находились на псковской земле. Аудитория, которую собрал фестиваль, была разнообразной и заинтересованной. В этом году мы снова намерены доказать, что зрители по-прежнему любят и ценят мультипликацию. Это – мостик между литературой и кинематографом, способный на самом понятном и детям, и взрослым языке оживить литературных героев, проиллюстрировать интересные сюжеты. Фестиваль проводится в преддверии важного юбилея – 225-летия со дня рождения Пушкина, и снова, благодаря Александру Сергеевичу, поможет открыть новые возможности, расширит круг поклонников и ценителей анимационного искусства».

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.

Теги: #Пушкин #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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