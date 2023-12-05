Культура

Фестиваль «Пушкин и…» начался чередой встреч с мульти-творческими людьми

II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» фактически начался уже сегодня, 6 декабря, рядом творческих встреч в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское», который является партнёром проекта.

Аншлаг в Каверинке. Фотографии со страницы фестиваля «Пушкин и…» в социальной сети

Так, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина на встречу с Константином Арбениным, лидером группы «Зимовье зверей» и «Сердолик», а ещё «детским» и «взрослым» писателем, автором книг «Пушкин мой» (1998), «Тараканьими тропами» (2009), «Иван, Кощеев сын» (2013), «Король жил в подвале… и другие сказочные истории» (2014), «Дон Гуан как зеркало мировой революции» (2018), проч, проч., собрались — ученики начальных классов из 1-й, 2-и и 9-й городских школ, а ещё студенты Псковского политехнического колледжа. Константин Арбенин при этом сумел провести встречу так, чтобы каждому из этой действительно сложной, разновозрастной аудитории было интересно!

Неподдельный интерес у студенческой молодёжи вызвала беседа с писателем, поэтом и сценаристом, главой Союза писателей Санкт-Петербурга Валерием Поповым, которую провели в библиотеке ПсковГУ на Льва Толстого. Здесь же, в университете, на факультете образовательных технологий и дизайна, молодые люди могли познакомиться с творческим кредо Натальи Дабижи — аниматора, режиссёра объёмной анимации на студии «Кристмас Филмз» и киностудии «Союзмультфильм», а ещё при этом педагога, успешно работающего на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме».

Председатель жюри «Пушкина и…», режиссёр и художественный руководитель анимационной студии «Пчела» Мария Муат рассказала о секретах мастерства учащимся Псковского областного колледжа искусств. А композитор Григорий Гладков, известный любителям мультфильмов от мала до велика по песням и саундтрекам к «Пластилиновой вороне», к истории про то, как «Падал прошлогодний снег» и множеству приключений девочки Веры и её обезьянки Анфисы, проч., проч., просто влюбил в себя гостей социально-культурного центра «Троицкий» — учеников псковских школ №№ 9, 12, 15 и их преподавателей. «Автора любимых песен звали на сцену, как Деда Мороза, и встречали такими же овациями, как зимнего волшебника», — рассказали организаторы встречи.

Выступает Григорий Гладков. Фото со страницы фестиваля «Пушкин и…» в социальной сети

«Михайловском» напомнили, что завтра фестиваль переместиться в Святогорье. Его торжественное открытие назначено на 7 декабря, а конкурсные просмотры пройдут 8-го и 9-го.

Проводят «Пушкина и…» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Вход на все показы, творческие встречи и выставки в рамках этого большого «мульти-съезда» для зрителей свободный.