Культура

В конкурсную программу фестиваля анимации в «Михайловском» вошли фильмы от 0 до 18+

Опубликован список мультипликационных фильмов, включённых в конкурсную программу II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское», который является партнёром проекта.

В итоговой программе — 30 фильмов 2022—2023 годов, основанных на классических и современных литературных произведениях и снятых в 2022-2023 годах. Среди них, например, «Мой Пушкин» (режиссёр Юрий Томилов, 2023, 6+) — фильм-фантазия о жизни поэта, представленная в виде детских рисунков в тетради по литературе или «Ваша дама. Часть 1» — мульти-экранизация повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» (Валентин Ольшванг, 2022, 16+), а также ленты «Дубровский: за кадром» (Данила Штейн, 2022, 6+), «Чудесные лапоточки» (Александр Смирнов, 2022, 0+), «Сверчок» (Наталья Рысс, 2023, 16+), «Хармс» (Светлана Андрианова, 2023, 16+), многие другие. Полный список работ, представленных на конкурс, можно найти в официальных сообществах музея-заповедника «Михайловское» и собственно фестиваля «Пушкин и…» в социальных сетях.

Кадр из фильма «Мой Пушкин» (режиссёр Юрий Томилов). Из свободных источников.

Конкурсные показы фестиваля пройдут 8 и 9 декабря 2023 года в концертно-театральном зале научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Оценивать работы мультипликаторов будут Мария Муат, президент жюри, режиссер-мультипликатор, заслуженная артистка РФ; Григорий Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств России; Евгений Попов, писатель, драматург, эссеист, заслуженный работник культуры России; Мария Якушина, режиссёр, художник; Лиана Макарян, художник, аниматор, сценарист, режиссер авторских анимационных фильмов и сериалов.

В музее-заповеднике «Михайловское» также напомнили, что II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» в Псковской области состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход на все показы, творческие встречи и выставки в рамках этого большого «мульти-съезда» для зрителей свободный.