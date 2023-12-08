Культура

Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» на ВДНХ в Москве, особенно в День региона 20 декабря. Видео обращения губернатора опубликовано в официальном Telegram-канале выставки.

«Псков всегда был приграничным форпостом, поэтому вся наша область — это суровая земля воинов славы. На нашей земле появились многие государственные смыслы. В нашем древнем монастыре родилась и была оформлена мысль "Москва — Третий Рим"», — отметил Михаил Ведерников.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный