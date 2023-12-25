Культура

Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове

Художник и архитектор, директор «Школы римской мозаики в городе Вологде» Александр Асафов отметил высокую художественную ценность псковских мозаик советского времени и пообещал псковичам от своего имени обратиться к главе Пскова Борису Елкину с призывом срочно заняться сохранением этого культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Александр Асафов выступил в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва с лекцией «Монументальное искусство Пскова советского периода: сломать нельзя оставить» по приглашению Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он объяснил собравшимся, когда и почему советский агитпроп взял на вооружение древнее искусство мозаики, как эти работы по созданию монументальных мозаичных произведений финансировались и кто их выполнял. А также рассказал, как сложно сегодняшним градозащитникам добиваться охранного статуса для подобных объектов культурного наследия, из-за чего реставраторы не всегда успевают спасти их от разрушения.

По словам Александра Асафова, даже установить авторов этих мозаик бывает невозможно, тем более, что многие из них выполнялись собственными силами домостроительных комбинатов и представляют собой весьма примитивные настенные панно с «колосками» или советской символикой. Но в Пскове, отметил вологодский специалист, например на улице Гражданской, сохранились мозаики высокой художественной ценности, которые, как он считает, необходимо срочно спасать, поскольку они осыпаются (мозаика с женщиной-строителем, в частности, уже имеет весьма серьёзные утраты).

«Он сказал, что на хрущовках в Вологде мозаики намного более незамысловатые, но и там, когда жильцы одного из таких домов решили утеплить дом с торца и зашили одну из таких мозаик, градозащитники смогли добиться, чтобы в обшивке было проделано специальное окошечко для этой мозаики», - отметили в библиотеке.

Александр Асафов, кроме того, высоко оценил мозаику из смальты, которая украшала проходную Домостроительного комбината в Пскове и была демонтирована сравнительно недавно. Он надеется, что она, действительно, будет отреставрирована. Ведь эта мозаика, как он подчеркнул, является выдающимся художественным произведением в духе Фернана Леже.

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Александр Асафов рассказал, что, например, в Тольятти для восстановления мозаичной стелы примерно такого же качества в университете даже создали специальное отделение и добились федерального финансирования реставрационных работ. Художник из Вологды отметил, что во всех городах постсоветского пространства уже начали осознавать высокую ценность таких произведений искусства и стараются их восстанавливать. А, допустим, в Вологду, где реставрация городских мозаик ведётся системно, уже зачастили туристы, которые приезжают туда специально во «фреско-туры».

Александр Асафов порадовался за псковичей, что глава города Борис Елкин имеет архитектурное образование (он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и размещает у себя на странице во «ВКонтакте» фотографии псковских монументальных мозаик, восхищаясь их красотой.

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Поэтому художник из Вологды призвал псковичей поскорее заняться каталогизацией городских мозаик (в том числе восстановлением их авторства по архиву Союза художников) и реставрацией этих произведений советского искусства, а также пообещал всячески этому содействовать и написать главе Пскова соответствующее письмо.