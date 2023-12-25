Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Контейнеры в снегу
«Истфакт» Сокровища Острова
Бытовые услуги и социальный контракт
Реформа ОМСУ первый этап
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
Советы на зиму псковским водителям
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ДТП кто виноват
«Академия Слуха» подарки
влиятельная сотня
вопросы о муниципальной реформе
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Культура 25.12.2023 12:110 СОБЫТИЕ: Выставка картин Ван Сюлин в Пскове 25.12.2023 13:330 Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове 25.12.2023 12:230 Почти 30 млн направят на финансирование Дней пушкинской поэзии в Псковской области в 2024 году 25.12.2023 12:110 СОБЫТИЕ: Выставка картин Ван Сюлин в Пскове 25.12.2023 12:060 Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день 25.12.2023 10:240 Доля отечественных авторов выросла в российских издательствах
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 19.12.2023 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 21.12.2023 17:077 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023 20.12.2023 16:008 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове

25.12.2023 13:33|ПсковКомментариев: 0

Художник и архитектор, директор «Школы римской мозаики в городе Вологде» Александр Асафов отметил высокую художественную ценность псковских мозаик советского времени и пообещал псковичам от своего имени обратиться к главе Пскова Борису Елкину с призывом срочно заняться сохранением этого культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Александр Асафов выступил в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва с лекцией «Монументальное искусство Пскова советского периода: сломать нельзя оставить» по приглашению Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он объяснил собравшимся, когда и почему советский агитпроп взял на вооружение древнее искусство мозаики, как эти работы по созданию монументальных мозаичных произведений финансировались и кто их выполнял. А также рассказал, как сложно сегодняшним градозащитникам добиваться охранного статуса для подобных объектов культурного наследия, из-за чего реставраторы не всегда успевают спасти их от разрушения.

По словам Александра Асафова, даже установить авторов этих мозаик бывает невозможно, тем более, что многие из них выполнялись собственными силами домостроительных комбинатов и представляют собой весьма примитивные настенные панно с «колосками» или советской символикой. Но в Пскове, отметил вологодский специалист, например на улице Гражданской, сохранились мозаики высокой художественной ценности, которые, как он считает, необходимо срочно спасать, поскольку они осыпаются (мозаика с женщиной-строителем, в частности, уже имеет весьма серьёзные утраты).

«Он сказал, что на хрущовках в Вологде мозаики намного более незамысловатые, но и там, когда жильцы одного из таких домов решили утеплить дом с торца и зашили одну из таких мозаик, градозащитники смогли добиться, чтобы в обшивке было проделано специальное окошечко для этой мозаики», - отметили в библиотеке. 

Александр Асафов, кроме того, высоко оценил мозаику из смальты, которая украшала проходную Домостроительного комбината в Пскове и была демонтирована сравнительно недавно. Он надеется, что она, действительно, будет отреставрирована. Ведь эта мозаика, как он подчеркнул, является выдающимся художественным произведением в духе Фернана Леже.

Александр Асафов рассказал, что, например, в Тольятти для восстановления мозаичной стелы примерно такого же качества в университете даже создали специальное отделение и добились федерального финансирования реставрационных работ. Художник из Вологды отметил, что во всех городах постсоветского пространства уже начали осознавать высокую ценность таких произведений искусства и стараются их восстанавливать. А, допустим, в Вологду, где реставрация городских мозаик ведётся системно, уже зачастили туристы, которые приезжают туда специально во «фреско-туры».

Александр Асафов порадовался за псковичей, что глава города Борис Елкин имеет архитектурное образование (он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и размещает у себя на странице во «ВКонтакте» фотографии псковских монументальных мозаик, восхищаясь их красотой.

Поэтому художник из Вологды призвал псковичей поскорее заняться каталогизацией городских мозаик (в том числе восстановлением их авторства по архиву Союза художников) и реставрацией этих произведений советского искусства, а также пообещал всячески этому содействовать и написать главе Пскова соответствующее письмо.

Теги: #псков #Мозаика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 286 человек
25.12.2023, 14:250 Знак на въезде в Печоры освятили митрополиты Тихон и Арсений 25.12.2023, 14:160 Съемочная группа телеканала «Звезда» посетила музей-заповедник «Изборск» 25.12.2023, 14:000 Нового главврача представили коллективу Гдовской районной больницы 25.12.2023, 13:560 Новый въездной знак установили в Печорах. ФОТО
25.12.2023, 13:540 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова. СТЕНОГРАММА 25.12.2023, 13:330 Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове 25.12.2023, 13:200 Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений 25.12.2023, 13:170 Великолучанин хранил во дворе дома немаркированные сигареты на 80 млн рублей
25.12.2023, 13:120 Культурный центр или окошко для выдачи книг? 25.12.2023, 13:120 Андрей Турчак: Псковская область полностью выполнила поручения президента по льготам для догазификаци 25.12.2023, 13:040 Единую карту петербуржца можно оформить на вставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25.12.2023, 13:020 Законопроект о бюджете региона на 2024 год приняли в Псковской области
25.12.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.12.2023, 12:580 Акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области 25.12.2023, 12:550 Андрей Турчак: Депутаты и сенаторы, представляющие регион, готовы подставить плечо 25.12.2023, 12:500 В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
25.12.2023, 12:450 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 10 единиц оружия и 118 боеприпасов 25.12.2023, 12:340 Михаил Ведерников: Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться 25.12.2023, 12:321 Псковский губернатор предложил провести в январе встречи с фракциями областного Собрания по бюджету 25.12.2023, 12:322 Авиайрейс Псков – Махачкала планируют запустить в 2024 году
25.12.2023, 12:310 Почти 50 автобусов поступят в Псковскую область в 2024 году 25.12.2023, 12:300 Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год назвал Михаил Ведерников 25.12.2023, 12:290 Михаил Ведерников: Строительство экотехнопарка в Псковской области завершат в 2024 году 25.12.2023, 12:290 Обновление коммунальной инфраструктуры в Острове-3 на 1,6 млрд рублей начнут в 2024 году
25.12.2023, 12:280 Еще 160 детей-сирот планируется обеспечить жильем в Псковской области 25.12.2023, 12:270 Почти 40 общественных территорий благоустроят в Псковской области в рамках ФКГС в 2024 году 25.12.2023, 12:260 Более миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства в Псковской области 25.12.2023, 12:260 Почти 10 тысяч россиян обратились в Роспотребнадзор по вопросам выбора детских товаров
25.12.2023, 12:250 Михаил Ведерников: Инвестиционная политика приносит свои результаты 25.12.2023, 12:230 Почти 30 млн направят на финансирование Дней пушкинской поэзии в Псковской области в 2024 году 25.12.2023, 12:220 Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы: 53 спектакля покажет театр зрителям 25.12.2023, 12:210 Новые кадровые центры «Работа России» появятся в Псковской области
25.12.2023, 12:200 Число победителей конкурса «Многодетная семья года» увеличат в Псковской области 25.12.2023, 12:190 Михаил Ведерников: В 2024 году сохранятся все действующие меры поддержки семей участников СВО 25.12.2023, 12:190 Псковский губернатор объяснил снижение объема средств на соцзащиту 25.12.2023, 12:170 На здравоохранение в Псковской области в 2024 году направят на 400 млн рублей больше, чем в 2023-м
25.12.2023, 12:160 В России появятся цифровые системы экологического контроля и охотничьих ресурсов 25.12.2023, 12:150 Порядка 470 млн рублей направят на поддержку педагогов в Псковской области в 2024 году 25.12.2023, 12:140 Свыше 12,5 млрд рублей направят на сферу образования в Псковской области в 2024 году 25.12.2023, 12:141 Кинологи предложили изменить график выгула собак перед Новым годом
25.12.2023, 12:130 Михаил Ведерников: Региональный бюджет на 2024 год остаётся социально ориентированным 25.12.2023, 12:110 СОБЫТИЕ: Выставка картин Ван Сюлин в Пскове 25.12.2023, 12:090 Более 50 млрд рублей уже направили в Псковской области на реализацию нацпроектов 25.12.2023, 12:060 Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день
25.12.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь 25.12.2023, 12:040 Михаил Ведерников: 2023 год завершается особенно результативно 25.12.2023, 12:012 Митрополиту Тихону вручили нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области» 25.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 декабря
25.12.2023, 11:490 В Пскове сбит пешеход на Ленинградском шоссе, водителя ищут 25.12.2023, 11:430 «Постскриптум»: Кандидаты в президенты, снежный разнос и нужно ли продлевать мораторий на проверки бизнеса? 25.12.2023, 11:410 Строительный мусор в Печорах уберут к 1 февраля  25.12.2023, 11:371 Комитет по тарифам Псковской области наделили новыми полномочиями
25.12.2023, 11:320 Митрополит Тихон: Реставрации одного придела Успенского собора Святогорского монастыря будет достаточно 25.12.2023, 11:180 Повысить эффективность контроля за управляющими компаниями предлагают региональные законодатели 25.12.2023, 11:150 Три хозяйственные постройки и часть жилого дома сгорели в Невельском районе  25.12.2023, 11:100 Законодательство об обеспечении сирот жильем совершенствуют в Псковской области
25.12.2023, 11:080 Сильный снег ожидается на территории Псковской области 25 декабря 25.12.2023, 11:060 Ремонт 11 дворов завершили в Печорах  25.12.2023, 11:020 Наталью Мельникову включили в состав законодательного комитета областного Собрания 25.12.2023, 11:000 Власти в 16 раз перевыполнили план по приватизации
25.12.2023, 10:580 Состав Молодежного парламента на 2024-2025 годы утвердило областное Собрание 25.12.2023, 10:540 ЦБ может начать снижать ставку со второго квартала 2024 года — депутат Госдумы 25.12.2023, 10:520 Региональный парламент дал согласие на создание Социального информационно-аналитического центра  25.12.2023, 10:500 «Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года
25.12.2023, 10:480 Новые должности появились в правительстве Псковской области 25.12.2023, 10:470 Михаил Ведерников: Благоустройство в Печорах нужно завершить максимально быстро и качественно  25.12.2023, 10:440 Новые награды учредили в Псковской области 25.12.2023, 10:421 Региональные социальные выплаты в Псковской области с января вырастут на 5,5%
25.12.2023, 10:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь 25.12.2023, 10:380 Пониженные налоговые ставки для малого и среднего предпринимательства ввели в Псковской области  25.12.2023, 10:370 В Псковской области запретили склонение к искусственному прерыванию беременности 25.12.2023, 10:340 В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах
25.12.2023, 10:290 Три года тюрьмы грозит порховичу за фиктивную регистрацию иностранцев 25.12.2023, 10:260 В региональный закон о комиссиях по делам несовершеннолетних внесли изменения 25.12.2023, 10:240 Доля отечественных авторов выросла в российских издательствах 25.12.2023, 10:230 Бюджетные расходы Псковской области в текущем году превысили 65,3 млрд рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru