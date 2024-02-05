Культура

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил в интервью генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады», - рассказал Максим Древаль.

Как отметил Древаль, у общества «Знание» уже есть много идей, пишет РИА Новости.

«Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы "терять" летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ. Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами», - добавил собеседник агентства.

В середине января Владимир Путин предложил продлить работу выставки «Россия» хотя бы на летний период. Она стартовала 4 ноября 2023 года, в ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.