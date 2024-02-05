Культура

Квест и занятие в научном зале провели в музее-усадьбе С. В. Ковалевской

Культурно-просветительская программа «Наука не для скуки» прошла в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района сегодня, 11 февраля, в Международный день женщин и девочек в науке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Мемориальный музей-усадьба С. В.Ковалевской

В программе «Наука не для скуки» были квест «Научное окружение Софьи Ковалевской» (творческие задания, путешествие по залам главного усадебного дома, знакомство с самыми «дорогими и близкими» учёными в жизни Софьи Ковалевской (дед, прадед, муж, деверь, лучшая подруга, учителя-наставники); мультипликационный фильм о Софье Ковалевской в видеозале и занятие в интерактивном научном зале (маятники, световая инсталляция, мини-катушка Тесла, левитирующий Сатурн, гироскоп).

В музее напомнили, что Международный день женщин и девочек в науке отмечают с 2016 года, а главная цель - достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озадачено тем, что среди исследователей всего 30% женщин, и старается привлечь внимание к этой проблеме.

«Путь женщин в науку – долгий и тернистый. Но первопроходцы встречались во все времена. Софья Ковалевская является примером того, каких высот может достичь женщина в науке», - заметили в музее.