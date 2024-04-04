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Культура

Аудиоспектакль «Прогулка с Курбатовым» презентовали на псковском книжном форуме

16.04.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Презентация аудиоспектакля «Прогулка с Курбатовым» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Вы надеваете наушники и под воспоминания и цитаты Валентина Яковлевича идете и в живом формате в сопровождении аудио-спутника знакомитесь с любимыми местами критика», – рассказывает один из создателей аудиоспектакля Денис Зиязов.

Весь маршрут – это 10 точек. Передвижение от точки к точке в целом занимает около 5 минут.

 

«Прослушав аудиоэкскурсию "Прогулка с Курбатовым", вы узнаете, какая городская легенда существует, связанная со скамейкой Валентина Курбатова, услышать до боли знакомый, родной голос Валентина Яковлевича, заглянуть внутрь себя и увидеть Россию и город Псков через призму видения известного псковского поэта и литературного критика», - отметили в ТКД.

Проект реализуется Псковской региональной общественной молодежной организацией «Равные возможности» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартовал в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. В этом году он посвящен 80-летию образования региона. 

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей. 

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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