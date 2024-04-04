Культура

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. В этом году он посвящен 80-летию образования региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По традиции будет работать книжная выставка-ярмарка. Новинки представят около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Основные мероприятия пройдут с 16 по 18 апреля. Кроме того, в день открытия, 15 апреля, состоятся:

Презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, первый этаж, начало в 15.00). В презентации участвует председатель Президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым», проект реализовала Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» при поддержке президентского фонда культурных инициатив (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, первый этаж, начало в 17.00).

Среди ключевых мероприятий «Русского Запада» также: встреча-дискуссия «Открытая книга, или библиотека на стыке миров», лекция искусствоведа Михаила Кукина «Питер Брейгель Старший. Художник, говорящий притчами»; презентация книги доктора медицинских наук, специалиста в области молекулярной медицины и нейроиммуноэндокринологии Игоря Кветного «Путешествие по миру медицины».

При поддержке президентского фонда культурных инициатив пройдут следующие мероприятия: творческая встреча с писателем Юрием Поляковым; презентация книги Ивана Соловьева «Отец Владимир» о службе полкового священника; презентация книги писателя Виктора Лунина «Кисельные берега: воспоминания в рассказах»; межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI век»; творческая встреча с писателем Валерией Гречиной.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.