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Культура

Встречи с писателями и квест пройдут во второй день форума «Русский Запад» в Пскове

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XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» продолжается в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. В этом году он посвящен 80-летию образования региона. По традиции будет работать книжная выставка-ярмарка. Новинки представят около 30 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Мероприятия форума проходят с 15 по 18 апреля. Во второй день, 16 апреля, состоятся: Профессиональные мероприятия. День комплектатора (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова Актовый зал, 1 этаж, начало 10:30). В рамках мероприятия обсудят тенденции художественной литературы-2024. «Бестселлеры года». Спикер - Алексей Ионов, ведущий бренд-менеджер издательства АСТ. Также состоится презентация издательский проектов и программ участников форума (издательства «ТРИМАГ», «РуДа», «Карьера Пресс», «Априори-пресс» и др.). Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, региональный центр президентской библиотеки, 2 этаж, начало 10:30). Формат встречи-дискуссии позволит выявить и обсудить разнополярные подходы к позиционированию библиотек в мировом, общероссийском и локальном пространстве, определению векторов их влияния на нравственное и информационное поле семьи (не только в Год семьи-2024).

Презентационная сессия проектов Библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» к 80-летию снятия блокады Ленинграда (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, голубой зал, 3 этаж, начало 11:00). Спикеры: Владимир Фролов - руководитель Центра междисциплинарных исследований, Татьяна Ускова, главный библиотекарь Центра детской книги и детских программ ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино» (Москва).

Встреча с детским писателем Асей Петровой (Санкт-Петербург) (о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина» Октябрьский проспект,7А, начало 12:30).

Презентация книги Виктора Лунина «Кисельные берега: воспоминания в рассказах» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, региональный центр президентской библиотеки, 2 этаж, начало 14:00). Смотрите также Писатель Виктор Лунин станет гостем книжного форума «Русский Запад» в Пскове Лекция «Новая история Европы в книгах издательства «Карьера пресс» (Москва) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, смарт-зал, 1 этаж, начало 14:00).

Встреча с детским писателем Игорем Жуковым (Москва) (о.с.п. «Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих», улица Набат, 5, начало 14:00).

Встреча с детским писателем Юрием Кузнецовым (Москва) (Центр специального образования №1, специальная коррекционная общеобразовательная школа №7. Псков, Ольгинская набережная, 13/2, начало 14:00).

Областной конкурс на лучшую издательскую репродукцию «Псковская книга» к 80-летию образования Псковской области. Псковская страница на «Русском Западе» (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж, начало 15:00).

Встреча с главным редактором литературного альманаха «Молодой Петербург» Алексеем Ахматовым (Санкт-Петербург) (Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, актовый зал, 1 этаж, начало 18:00).

«По ту сторону реки» - квест от «Каверинки» («Дом молодежи», Конная, 2, начало 18:00). Смотрите также Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.