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Культура

Сухой душ и маскировочные сети научат делать на «Балу Победы» в Пскове

02.05.2024 19:00|ПсковКомментариев: 1

Более восьми интерактивных точек будут работать на «Балу Победы» в Пскове 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

На «Балу Победы» каждому можно будет не только потанцевать, но и свободно посетить несколько тематических зон для любого возраста.

Центр «Воин» проведет мастер-класс по основам огневой подготовки и по тактической медицине. АНО «АльфА» организует почту с отправкой писем для солдат, а также мастер-классы по созданию сухого душа и по плетению маскировочных сетей.

Столярная мастерская планирует провести творческую мастерскую по украшению заготовок из дерева. А представители сферы общепита организуют зону горячего питания.

Музей «Вперёд в СССР» соберет фотозону по мотивам 30-50-ых годов. Молодёжный центр Пскова проведет мастер-класс по созданию открыток для детей и подростков.

Напомним, 6 мая 18:00 в парке у реки Псковы около Троицкого (Советского) моста Псковский городской молодёжный центр во второй раз проведёт «Бал Победы», посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа Светланы Бурдонос смогут на публику исполнить известные танцы 40-х годов XX века под живую музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия как танцевальные пары, так и гости смогут увидеть выступления творческих коллективов, поиграть в танцевальные игры и посетить тематические зоны. 

Теги: #бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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